Ballon d’or - PSG : C’est terminé, Luis Enrique met fin au suspense à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur deux Ballons d’or en l’espace d’un an ? Recruté en 2023, Ousmane Dembélé a été sacré meilleur joueur du monde le 22 septembre dernier. Arrivé un an plus tôt, Vitinha devrait lui succéder selon Thomas Frank. Une éventualité qui ne semble pas du tout déplaire à son homologue du PSG : Luis Enrique.

Luis Campos a repris le flambeau de Leonardo et a continué à bâtir une équipe compétitive et redoutable dans toutes les compétitions dans lesquelles le PSG prend part. Champion d’Europe et Super champion d’Europe, Vitinha prend de plus en plus d’importance dans l’équipe parisienne, le tout en bluffant son monde. Au point où il s’est classé à la 3ème place au classement du Ballon d’or.

«Il sera le prochain Ballon d’or selon moi» Mercredi soir, lors de la cinquième journée de saison régulière de la Ligue des champions contre Tottenham (5-3), Vitinha a signé un triplé. Elu homme du match, le Portugais a reçu les éloges de Thomas Frank. Le coach de Tottenham a profité de son passage en zone mixte pour mettre un terme au débat du Ballon d’or 2026. « Il y a deux choses. Premièrement, vous devez avoir un peu de marge. Après, Vitinha ne doit pas la placer dans la lucarne. Le deuxième et le troisième but, vous ne devez pas les encaisser si vous souhaitez gagner ici (ndlr au Parc des princes). D’ailleurs, Vitinha. Le meilleur milieu de terrain du monde. Il sera le prochain Ballon d’or selon moi ».