PSG - Il craque en plein match : La grosse explication avec Luis Enrique !

Une fois de plus, Lucas Hernandez s'est laissé submerger par ses émotions. Xavi Simons en a pâti mercredi soir pendant la victoire du PSG contre Tottenham en Ligue des champions (5-3) en prenant un coup de coude dans la tête. Un écart de conduite qui n'est pas un cas isolé, agaçant particulièrement Luis Enrique. Les deux hommes se seraient expliqués au centre d'entraînement.

Entré en jeu à la mi-temps en remplacement de Nuno Mendes, Lucas Hernandez n'était pas sur la pelouse du Parc des princes lorsque le coup de sifflet final a retenti afin d'acter la victoire du PSG contre Tottenham (5-3) en cette cinquième journée de saison régulière de Ligue des champions. La faute, à un coup de coude volontaire asséné à Xavi Simons. Expulsion à la 93ème minute de jeu, provoquant l'irritation de Luis Enrique après la rencontre. « Le rouge de Lucas Hernandez ? Qui aime ça ? Ce n’est pas la première fois, c’est bizarre parce que ce n’est pas normal, il faut en parler et savoir que c’est dangereux. Il faut savoir se contrôler ».

Lucas Hernandez a fait son mea culpa devant Luis Enrique En effet, le 5 juillet dernier en quart de finale de Coupe du monde des clubs contre le Bayern Munich (2-0), Lucas Hernandez avait également été expulsé pour un geste d'humeur après son entrée en jeu. Le Parisien est revenu ce vendredi sur cet épisode dévoilant qu'une explication aurait eu lieu au Campus PSG entre le défenseur français et l'entraîneur du Paris Saint-Germain. La discussion se serait déroulée dans le respect, engendrant les excuses de Lucas Hernandez, sachant avoir commis une erreur après s'être emporté.