Dembélé - Doué : Le coup de pression annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Au PSG, les absences d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué se font sentir. La concurrence en attaque est moindre lorsque les deux joueurs sont blessés. Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola impressionnent donc beaucoup moins. Le Géorgien et le Français devraient toutefois être mis sous pression chez les Rouge-et-Bleu à leur retour.

Le PSG n’a jamais vraiment pu compter sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué jusqu’à présent. Les deux joueurs ont été ennuyés par quelques pépins physiques qui les ont éloigné des terrains quelques temps. La concurrence en attaque s’est donc amoindrie, Luis Enrique n’ayant pas vraiment beaucoup de solutions derrières ses habituels titulaires.

«Barcola et Kvara paraissent davantage dans la gestion du match» Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia se sont ainsi retrouvés à jouer la plupart des matchs sans risquer de perdre leur place. Mais le Géorgien et l’international français ne sont pas vraiment convaincants depuis le début de saison. Ils devraient toutefois se retrouver sous pression au PSG une fois Ousmane Dembélé et Désiré Doué revenus.