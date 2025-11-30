Catastrophe au PSG, Luis Enrique prend une décision radicale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG a subi sa deuxième défaite de la saison en championnat sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Après une prestation insipide de la part de ses joueurs, Luis Enrique n’a pas hésité à prendre les choses en main : le coach espagnol a décidé d’attribuer plus de repos à ses joueurs. Explications.

Le PSG a subi une sacrée déconvenue. Quelques jours après un succès intense face à Tottenham en Ligue des Champions (5-3), les hommes de Luis Enrique ont été battu à Monaco ce samedi après-midi. Une deuxième défaite cette saison en championnat pour les Parisiens, qui ont affiché un visage insipide sur la pelouse de Louis II.

Luis Enrique accorde du repos à ses joueurs Comme l’indique le Parisien ce dimanche, l’entraîneur du PSG a pris une grande décision. En effet, Luis Enrique a décidé d’accorder trois jours de repos à ces joueurs. Ainsi, l’effectif parisien ne reprendra l’entraînement que ce mercredi 3 décembre, soit trois jours seulement avant la réception du Stade Rennais au Parc des Princes.