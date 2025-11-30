Catastrophe au PSG, Luis Enrique prend une décision radicale !

Ce samedi, le PSG a subi sa deuxième défaite de la saison en championnat sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Après une prestation insipide de la part de ses joueurs, Luis Enrique n’a pas hésité à prendre les choses en main : le coach espagnol a décidé d’attribuer plus de repos à ses joueurs. Explications.
Le PSG a subi une sacrée déconvenue. Quelques jours après un succès intense face à Tottenham en Ligue des Champions (5-3), les hommes de Luis Enrique ont été battu à Monaco ce samedi après-midi. Une deuxième défaite cette saison en championnat pour les Parisiens, qui ont affiché un visage insipide sur la pelouse de Louis II.
Luis Enrique accorde du repos à ses joueurs
Comme l’indique le Parisien ce dimanche, l’entraîneur du PSG a pris une grande décision. En effet, Luis Enrique a décidé d’accorder trois jours de repos à ces joueurs. Ainsi, l’effectif parisien ne reprendra l’entraînement que ce mercredi 3 décembre, soit trois jours seulement avant la réception du Stade Rennais au Parc des Princes.
L’Espagnol est conscient de la fatigue de siens
Le quotidien sportif révèle que le résultat défavorable à Monaco n’a pas conditionné la décision de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG avait déjà effectué ce choix avant la défaite de samedi. En interne, le coach de 55 ans a pris connaissance de l’état de fatigue de son groupe ces derniers temps.