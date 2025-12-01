«C'est une bêtise» : Après la rupture, Laure Boulleau regrette !

Alors qu'il était le défenseur central de l'OM, Chancel Mbemba est entré en conflit avec la direction du club. Il a fini par être mis à l'écart toute une saison, avant la fin de son contrat. Il avait pourtant une opportunité de quitter le club plus tôt, une offre qu'il a fini par refuser. Laure Boulleau pense que la meilleure solution aurait été de le réintégrer dans l'effectif de Roberto De Zerbi la saison dernière.
Sanctionné suite à un dérapage, Chancel Mbemba est entré en conflit avec sa direction à la fin de la saison 2023-2024, et son possible départ a fait couler beaucoup d'encre. Alors que l'on pensait le voir faire ses valises, son transfert ne s'est pas concrétisé finalement, puisqu'il n'est parti que l'été dernier. Finalement, il a passé un an sans jouer, une situation qui était largement évitable d'après Laure Boulleau.
L'OM a fait une erreur avec Mbemba ?
Malgré ses bonnes qualités défensives, l'OM a décidé de se passer de Chancel Mbemba la saison dernière. Une situation que l'OM aurait pu éviter d'après Laure Boulleau. « Le faux départ de Chancel Mbemba à l'OM ? Tout dépend des propositions. Si ce n'était pas intéressant pour lui, il n'est obligé non plus d'accepter... Je trouve que c'est une bêtise d'avoir fait ça. Si à un moment donné il n'y a pas de solution, je pense qu'il faut le réintégrer. D'autant plus quand on regarde les lacunes qu'il y avait défensivement » commence l'ancienne joueuse professionnelle dans le Canal Football Club.
L'OM a raté le coche avec Mbemba
A 31 ans, Chancel Mbemba s'est maintenant relancé au LOSC où il a été recruté le 1er septembre dernier. L'international congolais est titulaire à peu près une fois sur deux et présente des qualités plutôt séduisantes. « Avant les recrutements de cet été avec Pavard, Aguerd, il aurait fait du bien à Marseille. Et ça se confirme encore plus quand je vois le niveau de ses matchs aujourd'hui. Franchement, il est hyper bon. Tant mieux pour Lille et tant mieux pour lui qu'il ait réussi à se sortir de cette situation qui ne devait pas être simple » poursuit Laure Boulleau. L'OM s'est peut-être débarrassé d'un très bon élément...