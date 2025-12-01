«C'est une bêtise» : Après la rupture, Laure Boulleau regrette !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il était le défenseur central de l'OM, Chancel Mbemba est entré en conflit avec la direction du club. Il a fini par être mis à l'écart toute une saison, avant la fin de son contrat. Il avait pourtant une opportunité de quitter le club plus tôt, une offre qu'il a fini par refuser. Laure Boulleau pense que la meilleure solution aurait été de le réintégrer dans l'effectif de Roberto De Zerbi la saison dernière.

Sanctionné suite à un dérapage, Chancel Mbemba est entré en conflit avec sa direction à la fin de la saison 2023-2024, et son possible départ a fait couler beaucoup d'encre. Alors que l'on pensait le voir faire ses valises, son transfert ne s'est pas concrétisé finalement, puisqu'il n'est parti que l'été dernier. Finalement, il a passé un an sans jouer, une situation qui était largement évitable d'après Laure Boulleau.

L'OM a fait une erreur avec Mbemba ? Malgré ses bonnes qualités défensives, l'OM a décidé de se passer de Chancel Mbemba la saison dernière. Une situation que l'OM aurait pu éviter d'après Laure Boulleau. « Le faux départ de Chancel Mbemba à l'OM ? Tout dépend des propositions. Si ce n'était pas intéressant pour lui, il n'est obligé non plus d'accepter... Je trouve que c'est une bêtise d'avoir fait ça. Si à un moment donné il n'y a pas de solution, je pense qu'il faut le réintégrer. D'autant plus quand on regarde les lacunes qu'il y avait défensivement » commence l'ancienne joueuse professionnelle dans le Canal Football Club.