Greenwood : Catastrophe à l'OM, l'annonce en direct !

Samedi, l'OM n'a pas pu éviter le match nul face à Toulouse (2-2). Les hommes de Roberto De Zerbi avaient pourtant une belle occasion de reprendre la tête du classement de Ligue 1 en cas de victoire puisque le PSG a trébuché face à Monaco. Gaël Clichy regrette que l'équipe ait trop attendu un exploit individuel de Mason Greenwood notamment.

Samedi soir, l'OM avait connaissance du résultat du PSG plus tôt dans la journée et pensait qu'une victoire face à Toulouse serait largement à la portée de l'équipe afin de reprendre la tête du championnat. Le club restait en plus sur une victoire face à Newcastle en Ligue des champions et arrivait avec une certaine confiance. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été en difficulté et ont concédé un but dans le temps additionnel.

L'OM n'a pas réussi à saisir l'occasion Sur le papier, l'OM avait tout ce qu'il faut pour battre Toulouse et prendre la tête du championnat. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été rattrapés par leurs démons. « L'OM qui ne saisit pas l'occasion de passer devant le PSG ? Les gens ne réalisent pas que c'est compliqué de rentrer dans un match en ayant le résultat positif pour toi et en te disant : "il faut aller chercher quelque chose". Toulouse, c'est une équipe qui propose toujours quelque chose. Quand tu reviens de cette ferveur où tu termines sur les chapeaux de roue contre Newcastle, c'est jamais facile de négocier ces moments-là » réagit Gaël Clichy dans l'After Foot de RMC.