Greenwood : Catastrophe à l'OM, l'annonce en direct !

Samedi, l'OM n'a pas pu éviter le match nul face à Toulouse (2-2). Les hommes de Roberto De Zerbi avaient pourtant une belle occasion de reprendre la tête du classement de Ligue 1 en cas de victoire puisque le PSG a trébuché face à Monaco. Gaël Clichy regrette que l'équipe ait trop attendu un exploit individuel de Mason Greenwood notamment.
Samedi soir, l'OM avait connaissance du résultat du PSG plus tôt dans la journée et pensait qu'une victoire face à Toulouse serait largement à la portée de l'équipe afin de reprendre la tête du championnat. Le club restait en plus sur une victoire face à Newcastle en Ligue des champions et arrivait avec une certaine confiance. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été en difficulté et ont concédé un but dans le temps additionnel.
L'OM n'a pas réussi à saisir l'occasion
Sur le papier, l'OM avait tout ce qu'il faut pour battre Toulouse et prendre la tête du championnat. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été rattrapés par leurs démons. « L'OM qui ne saisit pas l'occasion de passer devant le PSG ? Les gens ne réalisent pas que c'est compliqué de rentrer dans un match en ayant le résultat positif pour toi et en te disant : "il faut aller chercher quelque chose". Toulouse, c'est une équipe qui propose toujours quelque chose. Quand tu reviens de cette ferveur où tu termines sur les chapeaux de roue contre Newcastle, c'est jamais facile de négocier ces moments-là » réagit Gaël Clichy dans l'After Foot de RMC.
L'OM dépassé par Toulouse
Malgré la mainmise sur le score, l'OM a éprouvé des difficultés pour finir par concéder un but lors des dernières minutes de jeu. Gaël Clichy a senti une grosse fatigue dans les rangs des hommes de Roberto De Zerbi. « Avec la fatigue, tu sens que dans ces matchs-là, tout le monde se regarde pour que l'exploit individuel vienne de Greenwood, d'Aubameyang, de Paixao, et au final, quand tu vois que ça n'arrive pas, tu sens une équipe qui est un peu chahutée. On peut dire qu'ils perdent deux points sur le dernier but concédé, mais en vrai, il peut y avoir 3-0 facile pour Toulouse à l'heure de jeu, et ça aurait été clair et net » poursuit-il.