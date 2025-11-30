AccueilOM

L’OM perd un crack, la réponse tombe !

Lancé par Roberto De Zerbi cette semaine en Ligue des champions, et auteur d’une prestation solide pour sa première titularisation face à Newcastle, Darryl Bakola n’était pas dans le groupe de l’OM samedi soir pour la réception du TFC (2-2). Un choix qui s’explique pour plusieurs raisons.

L’Olympique de Marseille a bien cru réaliser le gros coup de cette 14e journée en s'imposant contre le TFC, et chiper la place de leader au PSG, battu quelques heures plus tôt à Monaco. Mais Santiago Hidalgo en a décidé autrement avec son but égalisateur à quelques secondes de la fin (2-2).

Un choix de De Zerbi

Pour ce match contre Toulouse, Roberto De Zerbi avait décidé de se passer des services de Darryl Bakola, quatre jours après sa prestation convaincante en Ligue des champions face à Newcastle. Selon RMC, cette absence s’explique d’abord par un choix de l’entraîneur phocéen, qui voit l'infirmerie se vider au fil des semaines et a donc préféré d'autres éléments pour composer l'entrejeu.

Bakola avait une petite gêne

De plus, Roberto De Zerbi n’a pas voulu prendre le moindre risque avec Darryl Bakola, qui a ressenti une petite douleur au mollet après le match de mardi. L’entraîneur de l’OM s’est donc passé des services du milieu, qui fête ses 18 ans en ce dimanche 30 novembre.

