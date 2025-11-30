L’OM perd un crack, la réponse tombe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lancé par Roberto De Zerbi cette semaine en Ligue des champions, et auteur d’une prestation solide pour sa première titularisation face à Newcastle, Darryl Bakola n’était pas dans le groupe de l’OM samedi soir pour la réception du TFC (2-2). Un choix qui s’explique pour plusieurs raisons.

L’Olympique de Marseille a bien cru réaliser le gros coup de cette 14e journée en s'imposant contre le TFC, et chiper la place de leader au PSG, battu quelques heures plus tôt à Monaco. Mais Santiago Hidalgo en a décidé autrement avec son but égalisateur à quelques secondes de la fin (2-2).

Un choix de De Zerbi Pour ce match contre Toulouse, Roberto De Zerbi avait décidé de se passer des services de Darryl Bakola, quatre jours après sa prestation convaincante en Ligue des champions face à Newcastle. Selon RMC, cette absence s’explique d’abord par un choix de l’entraîneur phocéen, qui voit l'infirmerie se vider au fil des semaines et a donc préféré d'autres éléments pour composer l'entrejeu.