PSG : La catastrophe qui peut régaler l’OM !

Après sa défaite contre l’AS Monaco, le PSG compte 30 points, soit son deuxième plus faible total en Ligue 1 à ce stade depuis une décennie. La dernière fois qu’un tel scénario s’est déroulé, le club de la capitale n’était pas parvenu à remporter le Championnat, de bon augure pour l’OM ou encore le RC Lens ?

« C'est notre plus mauvais match de la saison ». Luis Enrique n’a pas cherché d’excuse après la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) samedi après-midi, trois jours après la belle victoire en Ligue des champions contre Tottenham (5-3). « Ce serait très facile de dire que mon équipe était fatiguée, a confié l’entraîneur du PSG. Tu dois chercher à performer tous les jours. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Monaco non plus, mais ils ont mérité plus que nous. Ça a été une mauvaise soirée pour nous, très mauvaise. »

Le 2e plus faible total de points en Ligue 1 sur les 10 dernières années Après 14 journées, le PSG compte deux défaites et trois nuls, pour neuf victoires et un total de 30 points, soit le 2e plus faible total en Ligue 1 à ce stade de la compétition sur les 10 dernières années pour le club de la capitale. Lors de la saison 2020/21, le PSG comptait deux points de moins (28) et avait laissé filer le titre au LOSC de Christophe Galtier.