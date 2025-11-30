Paul Pogba - PSG : La discussion surréaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, l’AS Monaco s’est imposée sur sa pelouse face au Paris SG, un succès auquel a pris part Paul Pogba, entré à la fin du match. Dans la foulée, le milieu de terrain est allé à la rencontre des supporters pour leur demander de « mettre plus d'ambiance » au Stade Louis-II.

Trois jours après sa victoire en Ligue des champions contre Tottenham (5-3), le Paris Saint-Germain a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) samedi en fin d’après-midi. « C'est notre plus mauvais match de la saison. Ce serait très facile de dire que mon équipe était fatiguée, a analysé Luis Enrique après la rencontre. Tu dois chercher à performer tous les jours. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Monaco non plus, mais ils ont mérité plus que nous. Ça a été une mauvaise soirée pour nous, très mauvaise. »

L'échange étonnant entre Paul Pogba et l'un des groupes de supporters de l'AS Monaco 😜#ASMPSG pic.twitter.com/KtjoozlOiL — L1+ (@ligue1plus) November 29, 2025

Pogba apparu face au PSG Une rencontre également marquée par les débuts de Paul Pogba au Stade Louis-II. Une semaine après son retour sur les terrains, le champion du monde 2018 est entré en jeu en toute fin de partie (85e) et a donc pu découvrir ses nouveaux supporters, avec qui un échange surprenant s’est déroulé après le coup de sifflet final.