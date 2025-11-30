Paul Pogba - PSG : La discussion surréaliste !

Ce samedi, l’AS Monaco s’est imposée sur sa pelouse face au Paris SG, un succès auquel a pris part Paul Pogba, entré à la fin du match. Dans la foulée, le milieu de terrain est allé à la rencontre des supporters pour leur demander de « mettre plus d'ambiance » au Stade Louis-II.
Trois jours après sa victoire en Ligue des champions contre Tottenham (5-3), le Paris Saint-Germain a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1) samedi en fin d’après-midi. « C'est notre plus mauvais match de la saison. Ce serait très facile de dire que mon équipe était fatiguée, a analysé Luis Enrique après la rencontre. Tu dois chercher à performer tous les jours. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Monaco non plus, mais ils ont mérité plus que nous. Ça a été une mauvaise soirée pour nous, très mauvaise. »
Pogba apparu face au PSG
Une rencontre également marquée par les débuts de Paul Pogba au Stade Louis-II. Une semaine après son retour sur les terrains, le champion du monde 2018 est entré en jeu en toute fin de partie (85e) et a donc pu découvrir ses nouveaux supporters, avec qui un échange surprenant s’est déroulé après le coup de sifflet final.
« Il faut mettre de l’ambiance »
Venu à leur rencontre après cette victoire face au PSG, Paul Pogba a notamment demandé aux supporters monégasques de « mettre plus d'ambiance ». « Aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, on a gagné. On va tous continuer. Et on est tous ensemble. On ne lâche pas. Ok ? », a d’abord lancé l’ancien milieu de la Juve, ajoutant : « Écoutez. Eh, il faut mettre l'ambiance, plus d'ambiance. Il faut mettre de l’ambiance ». Une remarque qui a piqué son interlocuteur en tribune : « Ne t'inquiète pas, l'ambiance, on la met depuis 30 ans mec ! On la met depuis 30 ans l'ambiance ! » Et Pogba de conclure : « On va mouiller le maillot ». Monaco a désormais rendez-vous avec Brest vendredi prochain, en Bretagne.