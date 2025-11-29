Pogba et le PSG, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir fait sa première apparition dans le groupe le week-end dernier à l’occasion du déplacement de l’AS Monaco à Rennes, Paul Pogba va cette fois-ci faire sa première à domicile. Le milieu de terrain âgé de 32 ans figure dans la liste de 22 joueurs retenus par Sébastien Pocognoli pour affronter le PSG ce samedi.

Pour la première fois depuis sa signature, Paul Pogba était dans le groupe de l’AS Monaco qui s’est déplacé à Rennes (4-1) le week-end dernier. L’international français (91 sélections) a même pu avoir un peu de temps de jeu, Sébastien Pocognoli l’ayant fait entrer en jeu à la 85e minute.

Pogba dans le groupe pour la réception du PSG De nouveau présent mercredi en Ligue des champions contre Pafos (2-2), Paul Pogba n’a pas joué cette fois-ci, mais pourrait le faire ce samedi lors de la réception du PSG. Comme attendu, le milieu de terrain âgé de 32 ans est dans le groupe dévoilé par l’AS Monaco à quelques heures du coup d’envoi de la rencontre.