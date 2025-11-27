Pogba : L’humiliation à la télévision...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba a retrouvé les joies du football professionnel la semaine dernière lors de la déroute de l’AS Monaco face au Stade Rennais (1-4). L’essentiel était ailleurs pour le champion du monde qui se devait de reprendre contact avec le ballon en situation de match. Le déplacement sur la pelouse de Pafos était l’occasion idéale de poursuivre sur sa lancée, mais il est resté cantonné au banc des remplaçants. Ce qui n’a pas échappé à Canal+ et à Emmanuel Petit avec deux déclarations peu flatteuses à l’égard de Pogba.

Samedi dernier, plus de deux années après sa dernière apparition sur un terrain de football avec le maillot de la Juventus, Paul Pogba retrouvait le rectangle vert. Relancé par l’AS Monaco suite à sa suspension pour dopage, le champion du monde 2018 remplaçait Mamadou Coulibaly à la 85ème minute de jeu contre le Stade Rennais (1-4) afin de ressentir quelques sensations qu’il ne connaissait plus au quotidien.

«Pogbanc» Également du déplacement à Chypre pour y affronter Pafos en Ligue des champions mercredi, Paul Pogba a assisté au match nul de l’AS Monaco à partir du banc des remplaçants. Malgré les difficultés de l’équipe monégasque à faire la différence, le milieu de terrain de 32 ans n’a pas disputé la moindre minute. De quoi inspirer un jeu de mots au Canal Champions Club pour le débriefing du match sur Canal+ : « Pogbanc ».