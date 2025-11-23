Laure Boulleau : La belle histoire avec un champion du monde 2018 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la première fois depuis plus de deux ans, Paul Pogba a fait son retour à la compétition samedi, lors du déplacement de l’AS Monaco à Rennes (4-1). Si elle doute qu’il puisse réintégrer l’équipe de France, Laure Boulleau croit que le milieu de terrain âgé de 32 ans peut retrouver un bon niveau, à l’image de ce qu’a fait Corentin Tolisso à l’OL.

Très attendu, le grand retour de Paul Pogba a eu lieu samedi au Roazhon Park. Entré en jeu en fin de match, l’international français (91 sélections) a disputé ses toutes premières minutes depuis plus de deux ans, lors de la défaite de l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Rennais (4-1).

Laure Boulleau croit au retour de Pogba Si un potentiel retour en équipe de France dans l’optique de la Coupe du monde 2026 est encore « très loin », Paul Pogba est persuadé qu’il peut revenu à son meilleur niveau avec l’AS Monaco : « Bien sûr, sinon j’aurais arrêté ma carrière. Je suis un compétiteur et pour moi le foot n’est pas fini. On a travaillé, on a attendu plus de deux ans pour revenir. Aujourd’hui, ça a été fait et on va continuer de travailler pour essayer de remplir les autres objectifs. »