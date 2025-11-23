Paul Pogba : Nouveau départ annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'AS Monaco n'a pas pu éviter une lourde défaite face à Rennes (4-1) en Ligue 1. Mais le match a été marqué également par le retour à la compétition de Paul Pogba. Après des mois de préparation pour son retour, le milieu de terrain a disputé son premier match depuis deux ans. Le début d'une nouvelle histoire pour celui qui mettre la première partie de sa carrière derrière lui.

Ancien joueur de la Juventus, Paul Pogba a subi une suspension pour dopage qui a pris fin plus tôt dans l'année. Libre de tout contrat, il s'est engagé à l'AS Monaco dans le but de connaître une nouvelle carrière. A 32 ans, il a fait son retour ce samedi sur le terrain et pour Bixente Lizarazu, le retour aux affaires ne sera pas facile à faire.

Pogba de retour, Lizarazu annonce des difficultés Présent dans le groupe monégasque pour la première fois de la saison, Paul Pogba a fini par faire son entrée en jeu à la toute fin du match. L'ancien joueur passé par Manchester United a tout de même apprécié son retour mais il sait que rien ne sera simple pour lui. D'ailleurs Bixente Lizarazu annonce que le processus risque d'être un peu long. « Pogba ? C’est un nouveau départ pour lui. Il va falloir gérer une montée en puissance, son corps s’habitue au haut niveau, à la succession de matchs, aux entraîneurs tous les jours. Et puis il y aura le regard des autres. Pour l’instant, c’est le plaisir des supporters de le voir rejouer puis après il sera jugé sur la performance. Et puis c’est son propre regard à lui » commente l'ancien champion du monde dans Téléfoot.