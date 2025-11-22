«J’ai souffert» : Le calvaire de Paul Pogba !

Journée historique pour Paul Pogba ! Ce samedi 22 novembre, le milieu de terrain français a disputé ses premières minutes en professionnel depuis deux ans face au Stade Rennais (4-1). Un véritable soulagement pour le joueur de l’AS Monaco, qui s’est confié avec le cœur après être entré en jeu en fin de rencontre.
Le grand jour est finalement arrivé pour Paul Pogba. Ce samedi de novembre restera à jamais dans la mémoire du champion du monde 2018 qui deux ans après son dernier match avec la Juventus, a rejoué en professionnel.
« J’attendais ça avec impatience »
Entré en jeu avec l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Rennais, Paul Pogba a pu disputer six petites minutes, lui qui a assisté à la déroute des siens (4-1). Néanmoins, cela n’empêche pas la star de 32 ans de savourer ce retour en tant que joueur de football. « J’avais déjà cette image en tête depuis des mois, je me disais ah tu vas revenir sur les terrains, tu vas rejouer. J’attendais ça avec impatience », a confié Pogba, relayé par le Parisien après la rencontre.
« C’est moi qui ai souffert le plus »
« Bien sûr que le résultat n’est pas celui qu’on attendait mais le coach m’a donné cette chance-là de rentrer. J’ai essayé de tout donner. A qui j’ai pensé ? A moi (rires). C’est vraiment de prendre du plaisir parce que malgré tout ce qu’il s’est passé, toutes les histoires en dehors du football, c’est moi qui ai souffert le plus », conclut La Pioche.