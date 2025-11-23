Paul Pogba fait une annonce bouleversante !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

24h après ses premières minutes disputées samedi sur la pelouse du Stade Rennais, Paul Pogba s’est de nouveau exprimé sur son grand retour à la compétition. Un moment « inoubliable » le joueur de l’AS Monaco qui, dans un message publié sur les réseaux sociaux, a tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenu durant ces deux années sans jouer.

Malgré la lourde défaite de l’AS Monaco (4-1) à Rennes samedi soir, Paul Pogba ne pouvait cacher son bonheur. Plus de deux ans après son dernier match avec la Juventus, le milieu de terrain âgé de 32 ans a eu l’occasion de disputer ses toutes premières minutes au Roazhon Park, un moment qu'il attendait avec impatience.

« La nuit dernière a été inoubliable » « Bien sûr que le résultat n’est pas celui qu’on attendait, mais le coach m’a donné cette chance-là de rentrer. J’ai essayé de tout donner. À qui j’ai pensé ? À moi (rires). C’est vraiment de prendre du plaisir parce que malgré tout ce qu’il s’est passé, toutes les histoires en dehors du football, c’est moi qui ai souffert le plus », a confié Paul Pogba après la rencontre.