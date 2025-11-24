«Jamais…» Bertrand Latour met un stop à Laure Boulleau !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau s’est dite optimiste concernant le retour de Paul Pogba a un bon niveau avec l’AS Monaco, mais peut-être pas à son meilleur. Bertrand Latour quant à lui est plus pessimiste et estime que le milieu de terrain âgé de 32 ans n’est plus un joueur de foot depuis déjà quatre ou cinq ans.

Présent dans le groupe pour la première fois de la saison, Paul Pogba a pu faire son retour à la compétition samedi, lors de la défaite de l’AS Monaco à Rennes (4-1). Cela faisait plus de deux ans que l’international français (91 sélections) n’avait plus participé à un match officiel et ambitionne à terme de retrouver son meilleur niveau.

« Je pense que ça peut être possible » « J’essaye d’être optimiste. Peut-être pas l’équipe de France, en tout cas dans un premier temps, j’ai besoin de le voir enchaîner, car Pogba c’est aussi une succession de petits pépins avant sa suspension. Je repensais à Tolisso par exemple qui enchaînait les blessures, c’était un peu moins long et il était un peu plus jeune, mais à un moment tout le monde se disait qu’il était cramé et je trouve qu’il est en train de prouver l’inverse. Il y a eu Cazorla aussi qui redevient international, il n’a pas retrouvé son meilleur niveau, mais il a retrouvé un niveau. Donc je pense que ça peut être possible », a déclaré Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club.