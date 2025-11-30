«Torture» à l’OM, il se fait sèchement recadrer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Écarté tout au long de la saison dernière au cours de laquelle il n’a pas joué la moindre minute, Chancel Mbemba est une nouvelle fois revenu sur sa difficile fin d’aventure à l’OM. Le défenseur âgé de 31 ans a parlé de « torture » pour décrire l’année dernière vécue à Marseille, un choix de mot que Mohamed Toubache-Ter a pointé du doigt.

À l’instar de Samuel Gigot, Pau Lopez et Jordan Veretout, Chancel Mbemba faisait partie des joueurs qui n’entraient pas dans les plans de Roberto De Zerbi à son arrivée sur le banc de l’OM. L’international congolais (99 sélections) a été invité à s’en aller, comme ses anciens coéquipiers, mais a refusé qu’on lui force la main, ce qui a provoqué un bras de fer entre lui et le club.

« Une année de torture » pour Mbemba à l’OM Écarté tout au long de l’exercice 2024-2025, Chancel Mbemba est finalement parti libre à la fin de son contrat l’été dernier. « Mon avocat sait, mais moi, c’est le foot. Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse, de la torture morale, mais je ne sais pas, je ne sais pas… », a confié le défenseur du LOSC à propos de sa dernière saison à l'OM, dans un entretien accordé à Canal+ et diffusé ce dimanche soir dans le Canal Football Club.