Mercato : Le coup de foudre qui régale le PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG n’a pas hésité à se montrer actif dans le sens des départs. Le club de la capitale souhaitait se débarrasser de ses indésirables, et y est parvenu. Les dirigeants parisiens ont notamment transféré Marco Asensio à Fenerbahçe contre 8M€. Le joueur de 29 ans n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique chez les Rouge-et-Bleu. Et il n’a pas manqué de faire savoir que l’amour montré par les pensionnaires de la Süper Lig avait fait pencher la balance sur le mercato.

«L'affection que j'ai reçue a été déterminante dans ma décision» « Pourquoi Fenerbahçe ? C'était un défi important pour moi et pour ma carrière. Lorsque j'ai discuté avec eux au début de l'été, j'ai vu qu'il s'agissait d'un projet ambitieux, le club n'avait pas remporté de titre depuis des années et ils veulent recommencer à gagner. L'affection que j'ai reçue du club et des supporters a également été déterminante dans ma décision. Mais surtout, c'était un défi personnel que de revenir au sommet. Je veux toujours gagner, je suis habitué à jouer dans de grands clubs et je veux mettre à profit mon ADN de gagnant pour réaliser de grandes choses ici » a d’abord révélé Marco Asensio dans un entretien accordé à MARCA.