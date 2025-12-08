De Zerbi : Le coup de pression avant le départ de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mardi soir, l’OM se déplace sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions. Une rencontre très importante pour l’avenir de Roberto De Zerbi et ses hommes dans la compétition, mais David Hubert, entraîneur du club belge, a prévenu que son équipe avait également l’ambition de l’emporter.

Après sa victoire contre Newcastle (2-1) il y a deux semaines, l’OM se prépare désormais à affronter l’Union Saint-Gilloise mardi soir en Belgique. Une équipe qui, à domicile, reste sur deux larges défaites en Ligue des champions, contre les Magpies (0-4) et l’Inter Milan (0-4), mais compte le même nombre de points que les Olympiens (6) et s’est imposée sur la pelouse de Galatasaray (0-1) lors de la précédente journée.

« On a une nouvelle opportunité de se montrer à ce niveau » « Il y a beaucoup de statistiques qui tournent, mais, nous, on sait une chose : il y a trois points à prendre demain (mardi). On n'a pas encore réussi à en engranger à la maison. On a une nouvelle opportunité de se montrer à ce niveau, à nous de confirmer la performance qu'on a pu faire chez Galatasaray », a déclaré David Hubert ce lundi en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Équipe.