Ça va mal à l’OM, un renfort est annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a fauté en terres lilloises vendredi dernier. Le club phocéen n’a pas pu redresser la barre après le nul concédé contre Toulouse une semaine plus tôt. Privé de Pierre-Emile Hojbjerg, Roberto De Zerbi a témoigné de la défaite des siens contre le LOSC. Pour la Ligue des champions et l’Union Saint-Gilloise, l’entraîneur italien a reçu une bonne nouvelle.

Buteur pour l’OM lors de la réception du Toulouse FC au Vélodrome le 29 novembre dernier (2-2), Pierre-Emile Hojbjerg était aux abonnés absents à Lille vendredi dernier. Malade, le milieu de terrain a manqué à l’effectif de Roberto De Zerbi qui s’est incliné à la Decathlon Arena (0-1). Pour le déplacement en Belgique ce mardi à l’occasion de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’Union Saint-Gilloise, le coach italien va pouvoir compter sur l’international danois.

Malade, Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas pris part au revers lillois C’est en effet l’information communiquée par RMC Sport ce lundi après-midi. Si l’on se fie aux sources du média, Pierre-Emile Hojbjerg ne serait plus malade. Le joueur irait mieux et figurera même dans le groupe qui va s’envoler pour Bruxelles dans les prochaines heures.