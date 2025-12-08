Ça va mal à l’OM, un renfort est annoncé !

L’Olympique de Marseille a fauté en terres lilloises vendredi dernier. Le club phocéen n’a pas pu redresser la barre après le nul concédé contre Toulouse une semaine plus tôt. Privé de Pierre-Emile Hojbjerg, Roberto De Zerbi a témoigné de la défaite des siens contre le LOSC. Pour la Ligue des champions et l’Union Saint-Gilloise, l’entraîneur italien a reçu une bonne nouvelle.
Buteur pour l’OM lors de la réception du Toulouse FC au Vélodrome le 29 novembre dernier (2-2), Pierre-Emile Hojbjerg était aux abonnés absents à Lille vendredi dernier. Malade, le milieu de terrain a manqué à l’effectif de Roberto De Zerbi qui s’est incliné à la Decathlon Arena (0-1). Pour le déplacement en Belgique ce mardi à l’occasion de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’Union Saint-Gilloise, le coach italien va pouvoir compter sur l’international danois.
Malade, Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas pris part au revers lillois
C’est en effet l’information communiquée par RMC Sport ce lundi après-midi. Si l’on se fie aux sources du média, Pierre-Emile Hojbjerg ne serait plus malade. Le joueur irait mieux et figurera même dans le groupe qui va s’envoler pour Bruxelles dans les prochaines heures.
Hojbjerg s’est entraîné
D’ailleurs, preuve de l’amélioration de l’état de santé de Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu de terrain de l’OM a pris part à la séance d’entraînement concoctée par le staff technique de Roberto De Zerbi au centre Robert Louis-Dreyfus ce lundi matin. Un renfort de choix qui devrait redonner le sourire à l’entraîneur italien après la défaite contre le LOSC.