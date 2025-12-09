L’OM vire une star : Le coup dur annoncé en direct !

Amadou Diawara

A la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par la direction de l'OM. Finalement l'international français a été transféré à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. D'après Florent Gautreau, journaliste de RMC Sport, l'OM n'a pas réussi à dénicher l'héritier d'Adrien Rabiot.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2026, Adrien Rabiot a quitté l'OM lors du dernier mercato estival. Alors que l'international français s'est battu avec Jonathan Rowe - quelques minutes après la défaite face au Stade Rennais (15 aout) - les hautes sphères olympiennes ont décidé de se débarrasser de lui.

L'OM a vendu Rabiot à l'AC Milan Poussé vers la sortie par la direction de l'OM, Adrien Rabiot a fait son retour en Italie l'été dernier. En effet, l'ancien milieu de terrain de la Juventus a signé à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. D'après Florent Gautreau, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Adrien Rabiot manque toujours à l'OM, même s'il est parti il y a plus de trois mois.