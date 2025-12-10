Mason Greenwood : Il avoue la vérité en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mason Greenwood a frappé fort mardi soir en inscrivant un doublé avec l'OM en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, et Geoffrey Kondogbia n'a pas hésité à rendre hommage à son partenaire après le match. Le milieu de terrain marseillais a d'ailleurs décidé d'avouer « la vérité » sur le statut de Greenwood au club...

Auteur de 13 buts et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues) sous le maillot de l'OM cette saison, Mason Greenwood est l'homme en forme de Roberto De Zerbi. L'attaquant anglais a une nouvelle fois rappelé sa valeur mardi soir en inscrivant un doublé en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, et Geoffrey Kondogbia s'est confié en zone mixte sur le statut de Greenwood à l'OM.

« Il faut dire la vérité... » « Il faut dire la vérité, c’est notre joueur phare offensivement. Il sait débloquer des situations, il a cette faculté. À nous de le mettre dans les meilleures conditions, tactiquement et psychologiquement. Chacun a son rôle, et nous devons l’aider pour qu’il continue sur cette lancée », explique le milieu de terrain de l'OM, qui déclare donc sa flamme en public à Greenwood.