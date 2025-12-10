Mason Greenwood : Il avoue la vérité en public !

Mason Greenwood a frappé fort mardi soir en inscrivant un doublé avec l'OM en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, et Geoffrey Kondogbia n'a pas hésité à rendre hommage à son partenaire après le match. Le milieu de terrain marseillais a d'ailleurs décidé d'avouer « la vérité » sur le statut de Greenwood au club...
Auteur de 13 buts et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues) sous le maillot de l'OM cette saison, Mason Greenwood est l'homme en forme de Roberto De Zerbi. L'attaquant anglais a une nouvelle fois rappelé sa valeur mardi soir en inscrivant un doublé en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, et Geoffrey Kondogbia s'est confié en zone mixte sur le statut de Greenwood à l'OM.
« Il faut dire la vérité... »
« Il faut dire la vérité, c’est notre joueur phare offensivement. Il sait débloquer des situations, il a cette faculté. À nous de le mettre dans les meilleures conditions, tactiquement et psychologiquement. Chacun a son rôle, et nous devons l’aider pour qu’il continue sur cette lancée », explique le milieu de terrain de l'OM, qui déclare donc sa flamme en public à Greenwood.
De Zerbi un peu moins convaincu
De son côté, en conférence de presse, Roberto De Zerbi s'est montré un poil plus timoré sur la performance de Mason Greenwood avec l'OM mardi soir : « Oui, je pense que c’est l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Mais même lui, quand on mène 3-1, doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n’est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu’on n’est pas content de Greenwood. C’est un grand joueur mais dans ces moments, je pense qu’il doit aussi faire l’effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d’être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position », a lâché le coach italien.