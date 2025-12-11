Transfert au PSG : Tout le monde se l’arrache, la terrible annonce en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a quelques jours seulement, alors que sa cote ne cessait de grimper sur le marché des transferts, le LOSC officialisait la prolongation de contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans) et ce, jusqu’en 2029. Pas de quoi calmer les ardeurs du PSG et de divers cadors européens si l’on se fie aux dernières tendances. Toutefois, le Paris Saint-Germain serait distancé par Arsenal.

Et si le PSG finissait par recruter pendant le mercato hivernal ? A l’occasion de sa conférence de presse d’après-match mercredi soir dans la foulée du nul concédé à San Mames face à l’Athletic Bilbao (0-0), Luis Enrique affirmait être « ouvert à quelques possibilités » à l’approche du marché des transferts. Le Paris Saint-Germain refera-t-il un coup à la Khvicha Kvaratskhelia ?

Ayyoub Bouaddi, piste du PSG et des grands d’Europe ? Le suspense reste entier sur la question à l’instant T, mais il semblerait que les dirigeants du champion d’Europe soient déjà prêts à frapper fort lors des prochaines fenêtres des transferts avec le recrutement d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans est courtisé par le Real Madrid, l’Inter ou encore Arsenal selon Foot Mercato. Le comité directeur du PSG serait également sur les rangs, prêt à mettre la main sur une pépite du football français.