Transfert d’un attaquant : Le PSG vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, le PSG prépare-t-il un gros coup en attaque comme ce fut le cas en 2025 avec Khvicha Kvaratskhelia ? Luis Campos avait déjà ouvert la porte il y a quelques jours, et Luis Enrique a peut-être vendu la mèche en ouvrant grand la porte à une nouvelle recrue offensive au PSG.

Le PSG a clairement manqué d'efficacité mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (0-0), ce qui relance donc le débat sur la nécessité ou non de recruter un nouvel attaquant durant le mercato d'hiver. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a peut-être lâché un indice de taille à ce sujet en ouvrant la porte à la signature d'un renfort offensif au PSG.

« Nous sommes ouverts à tout » « Vous êtes motivé par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités », a confié l'entraîneur espagnol du PSG, qui se montre donc ouvert à cette idée comme ce fut le cas pour Luis Campos fin novembre lors de la grande conférence organisée pour les 50 ans du centre de formation.