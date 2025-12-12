Départ du PSG : «Allons-y», sa femme valide la grande décision !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG de 1994 à 1996, Luis Fernandez s'est ensuite envolé pour l'Espagne, prenant place sur le banc de l'Athletic Bilbao. Il sera alors resté pendant 4 saisons en poste dans le Pays basque. Une expérience inoubliable pour Luis Fernandez qui avait d'ailleurs été convaincu par sa femme à l'époque de quitter le PSG. Explications.

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Luis Fernandez en a connu des clubs. Alors qu'on se souvient bien évidemment de lui sur le banc du PSG, il a également connu des passages en Espagne, comme à l'Athletic Bilbao. En 1996, le technicien quittait ainsi Paris pour rejoindre le Pays basque. Une décision que ne regrette absolument pas Luis Fernandez.

« Si ça te plaît, si tu es motivé et si tu penses que c'est un bon choix, alors allons-y » Interrogé par El Pais, Luis Fernandez a raconté son départ du PSG pour l'Athletic Bilbao en 1996. Evoquant notamment le rôle joué par sa femme, l'ancien entraîneur parisien a confié : « J'ai été surpris de l'appel pour Bilbao pour entraîner l'équipe ? J'étais un grand fan de la Liga. Je connaissais bien l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. J'ai vu beaucoup de leurs matchs et j'admirais leurs performances. Ils sont venus me rencontrer à Paris. Je leur ai dit que j'allais prendre une semaine de vacances avant de prendre une décision. J'en ai parlé à ma femme, et elle m'a dit : « Si ça te plaît, si tu es motivé et si tu penses que c'est un bon choix, alors allons-y » ».