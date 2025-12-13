Un Ballon d’Or à l’OM : Le transfert annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est enflammé pour Mason Greenwood, allant même jusqu’à dire qu’il a le potentiel pour un jour être Ballon d’Or. Selon Eric Di Meco, l’Anglais doit commencer par être décisif contre les concurrents directs de l’OM, mais surtout réaliser les mêmes performances ailleurs qu’à Marseille.

Toujours très exigeant avec lui, Roberto De Zerbi croit aussi beaucoup en Mason Greenwood. Un joueur dont le talent le place parmi les joueurs pouvant prétendre au Ballon d’Or selon l’entraîneur de l’OM.

« Il est digne du Ballon d'Or » « Je peux juste dire ce que vous dites, rien de plus, rien de moins. La seule différence est que je le vois tous les jours à l'entraînement, et pas vous. Il a un potentiel énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe, des joueurs d'un tel niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'Or, à lui de voir s'il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d'Or. Au niveau des qualités que la nature lui a données, que ses parents lui ont données, il est digne du Ballon d'Or », a déclaré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.