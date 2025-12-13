Un Ballon d’Or à l’OM : Le transfert annoncé !

Vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi s’est enflammé pour Mason Greenwood, allant même jusqu’à dire qu’il a le potentiel pour un jour être Ballon d’Or. Selon Eric Di Meco, l’Anglais doit commencer par être décisif contre les concurrents directs de l’OM, mais surtout réaliser les mêmes performances ailleurs qu’à Marseille.
Toujours très exigeant avec lui, Roberto De Zerbi croit aussi beaucoup en Mason Greenwood. Un joueur dont le talent le place parmi les joueurs pouvant prétendre au Ballon d’Or selon l’entraîneur de l’OM.
« Il est digne du Ballon d'Or »
« Je peux juste dire ce que vous dites, rien de plus, rien de moins. La seule différence est que je le vois tous les jours à l'entraînement, et pas vous. Il a un potentiel énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe, des joueurs d'un tel niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'Or, à lui de voir s'il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d'Or. Au niveau des qualités que la nature lui a données, que ses parents lui ont données, il est digne du Ballon d'Or », a déclaré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse.
« Ce qu’il fait là mais dans un club qui joue le haut du tableau dans un grand championnat »
Pour Eric Di Meco, pour que Mason Greenwood puisse réellement être un prétendant au Ballon d’Or, « il faudrait qu’il fasse ce qu’il fait là mais dans un club qui joue le haut du tableau dans un grand championnat, voire le dernier carré en Ligue des champions, et qu’il fasse gagner les gros matchs », a déclaré l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC. Il estime également que l’attaquant de 24 ans doit être plus décisif dans les matchs importants : « Je m’amusais à répertorier les buts de Greenwood en Ligue 1. Contre les adversaires directs de l’OM pour être sur le podium, il en a mis un à Lens et ça n’a pas suffi pour gagner. Les autres c’est contre Le Havre, Lorient, Nice… »