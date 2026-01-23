Transfert annulé à l'OM : Le changement de dernière minute ?

Avec les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber, l’OM s’est déjà bien renforcé lors du mercato hivernal. Le club phocéen est également en négociations avec un joueur de Ligue 1 depuis plusieurs jours et un départ de ce dernier est très probable. Mais Marseille devrait faire attention, car l’hypothèse que le transfert ne se fasse pas existe également.
Comme l’OL, l’OM se montre actif lors du mercato hivernal. Le club phocéen a déjà réalisé deux bonnes affaires en s’offrant Ethan Nwaneri sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison et en achetant Quinten Timber, qui était en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Feyenoord Rotterdam. Dans les prochains jours, un troisième joueur pourrait poser ses valises à Marseille.
Le directeur sportif d’Angers s’exprime sur Abdelli
Après Nwaneri et Timber, Himad Abdelli pourrait être le prochain à rejoindre l’OM. Le milieu de terrain d’Angers, qui ne sera pas retenu pour la rencontre face au Paris FC, est très intéressé par la proposition marseillaise, comme l’a révélé le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, en conférence de presse ce vendredi. Ses propos sont rapportés par Ouest-France. « Mon travail, c’est de protéger ce club, de protéger mon coach et de protéger mon groupe. Il n’est pas prêt à jouer avec nous. Mais ce n’est pas une sanction. Je peux très bien comprendre qu’un garçon ait un rêve dans sa vie et que son rêve soit l’Olympique de Marseille. Je me demande qui n’aurait pas envie d’y aller. »
Abdelli pourrait rester à Angers
Himad Abdelli est écarté du groupe angevin le temps qu’un accord soit trouvé entre le SCO et l'OM. S’il ne rejoint pas Marseille, il sera alors réintégré, comme l’a confirmé Laurent Boissier. « Himad a beaucoup donné pour nous. Il donne encore beaucoup. C’est un garçon que j’apprécie énormément. À nous de faire en sorte que tout se passe bien. S’il reste, ce ne sera pas un souci. Avoir Himad Abdelli dans son effectif, je ne crois pas que ce soit un souci. En tout cas, pas pour moi. S’il ne part pas, bien sûr qu’il réintégrera le groupe. » Pablo Longoria doit donc se dépêcher de conclure le deal, sous peine de voir l’international algérien lui passer sous le nez.