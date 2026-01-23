Transfert annulé à l'OM : Le changement de dernière minute ?

Alexis Brunet

Avec les arrivées d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber, l’OM s’est déjà bien renforcé lors du mercato hivernal. Le club phocéen est également en négociations avec un joueur de Ligue 1 depuis plusieurs jours et un départ de ce dernier est très probable. Mais Marseille devrait faire attention, car l’hypothèse que le transfert ne se fasse pas existe également.

Comme l’OL, l’OM se montre actif lors du mercato hivernal. Le club phocéen a déjà réalisé deux bonnes affaires en s’offrant Ethan Nwaneri sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison et en achetant Quinten Timber, qui était en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Feyenoord Rotterdam. Dans les prochains jours, un troisième joueur pourrait poser ses valises à Marseille.

Le directeur sportif d’Angers s’exprime sur Abdelli Après Nwaneri et Timber, Himad Abdelli pourrait être le prochain à rejoindre l’OM. Le milieu de terrain d’Angers, qui ne sera pas retenu pour la rencontre face au Paris FC, est très intéressé par la proposition marseillaise, comme l’a révélé le directeur sportif du SCO, Laurent Boissier, en conférence de presse ce vendredi. Ses propos sont rapportés par Ouest-France. « Mon travail, c’est de protéger ce club, de protéger mon coach et de protéger mon groupe. Il n’est pas prêt à jouer avec nous. Mais ce n’est pas une sanction. Je peux très bien comprendre qu’un garçon ait un rêve dans sa vie et que son rêve soit l’Olympique de Marseille. Je me demande qui n’aurait pas envie d’y aller. »