OM : Le mercato en feu, Ménès dézingue De Zerbi !

Amadou Diawara

L'été dernier, l'OM de Pablo Longoria a réalisé un mercato XXL, recrutant douze joueurs au total. Malgré tout, Roberto De Zerbi s'est enflammé après la qualification marseillaise pour la prochaine Ligue des Champions. Ce lundi, Pierre Ménès a dénoncé l'attitude de l'entraineur de l'OM.

Après avoir officialisé la signature de Roberto De Zerbi à la fin de la saison 2023-2024, l'OM a enflammé le mercato. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a recruté douze joueurs au total, dont Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Alors que l'OM a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, Roberto De Zerbi n'a pas caché son immense joie, affirmant que son équipe avait réalisé un exploit. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a adressé un énorme tacle à l'entraineur de l'OM, affirmant que cette qualification en C1 était la « moindre des choses ».

«Quand tu as Balerdi, Højbjerg, Rabiot, Greenwood...»

« Marseille deuxième du championnat, c'est on ne peut plus logique, parce que déjà l'effectif était bâti pour ça hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'OM s'est qualifié pour la Ligue des Champions qu'il faut essayer de faire passer ça pour un exploit. On a l'impression que c'est un exploit extraordinaire. Il ne faut pas déconner. On nous a expliqué toutes les semaines précédentes que si l'OM n'était pas en Ligue des Champions, c'était une catastrophe économique. A un moment donné, tu ne peux pas d'un seul coup dire : "Ah c'est formidable, quel exploit on a réalisé". Il faut faire des choix dans la vie. Je pense que quand tu as une équipe avec Balerdi, Højbjerg, Rabiot, Greenwood... c'est la moindre des choses de se qualifier, surtout dans une saison où tu n'as pas de Coupe d'Europe et où tu n'as eu que le championnat, parce que tu as été éliminé très vite en Coupe de France. Tu n'as qu'un match par semaine à gérer », s'est emporté Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

«Les gesticulations de De Zerbi, je ne suis pas fan»

« Après, il y a eu énormément de tragi-comédies, les deux semaines de stage à Rome, enfin bon... Et puis franchement, les gesticulations de De Zerbi sur le troisième but (contre Le Havre) où on l'a vu aller se pendre à... Moi je suis désolé, je ne suis pas fan. Ce côté où il surjoue le résultat de son équipe pour montrer à quel point il est un entraineur formidable, je ne suis pas fan hein. Si on dit que le PSG champion, c'est la moindre des choses, on a raison. Marseille en Ligue des Champions aussi », a conclu Pierre Ménès.