Départ de l’OM pour De Zerbi, l’annonce en direct !

Pour sa première saison, Roberto De Zerbi a réussi à centre son objectif principal, en ramenant l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Mais voilà qu’un départ est déjà évoqué pour le technicien italien et c’est le cas en Italie… mais également en France !

Un an après une saison catastrophique, Marseille a retrouvé le sourire. La Ligue des Champions est assurée après la victoire sur Le Havre (1-3) et on s’attend à un nouvel été agité, puisqu’il faudra renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais ce dernier sera-t-il toujours à l’OM ?

Le plus dur arrive pour Marseille

Car ça fait plusieurs mois déjà que la presse italienne parle d’un possible départ, avec la Juventus, puis l’AC Milan et l’AS Roma qui penseraient à lui. Récemment, une nouvelle piste a fait surface en Serie A avec l’Atalanta, où Gian Piero Gasperini est en fin de contrat et pourrait donc être remplacé par De Zerbi. Et si ça confirme, ça pourrait être une véritable catastrophe pour le projet de l’OM…

« Est-ce que De Zerbi sera toujours l’entraîneur de Marseille ? »

Sur Canal+, Bertrand Latour s’est justement questionné que l’avenir de Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM. « La fin est heureuse après reste à voir quelle sera la suite. Est-ce que De Zerbi sera toujours l’entraîneur de Marseille ? » a-t-il lancé, dans le Canal Football Club. « Ce qui fait que Marseille est toujours un club particulier parce qu’il est très incertain. Mais l’essentiel est fait ».