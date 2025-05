Transferts - PSG : Un phénomène annonce son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG au poste de gardien en cas de départ de Gianluigi Donnarumma cet été, Lucas Chevalier a évoqué son avenir dimanche soir en marge des Trophées UNFP. Et le gardien du LOSC semble clairement vendre la mèche quant à son départ... en Premier League !

Lucas Chevalier (23 ans) a été récompensé de sa belle saison avec le LOSC dimanche soir, lors des Trophées UNFP ! Le joueur de 23 ans a été sacré meilleur gardien de Ligue 1, devançant notamment Gianluigi Donnarumma du PSG : « C'est la 3eme fois que je suis nommé, je ne l'avais jamais gagné. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, on s'était dit qu'un jour ou l'autre, j'irai chercher la récompense, c'est chose faite. Je m'inscris derrière des grands noms. Merci aux votants, c'est les joueurs qui votent. C'est eux qui m'ont élu. Merci à mes défenseurs d'avoir laissé passer quelques actions, j'ai pu m'illustrer. C'est une grande fierté, ça représente beaucoup pour moi. On a beaucoup travaillé, tout le temps. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi de recevoir le trophée, c'est un symbole, j'espère continuer sur cette voie », a réagi Chevalier au moment de recevoir son prix.

Le PSG attiré par Chevalier ?

D'ailleurs, le PSG n'est pas passé à côté du phénomène Lucas Chevalier ces derniers mois en Ligue 1. Le gardien du LOSC est annoncé comme étant la grande priorité des dirigeants parisiens en cas d'échec dans les négociations pour la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma. Mais de son côté, Chevalier pourrait privilégier une autre destination que le PSG si l'on en croit son discours...

Direction l'Angleterre ?

Dimanche soir, en marge de la remise de son trophée, le gardien sous contrat jusqu'en 2027 avec le LOSC a lancé un appel du pied envers la Premier League : « C’est un championnat qui fait rêver, le plus attractif. Quand on voit Tottenham, Manchester United qui galèrent avec des joueurs de dingo, on voit un peu le "level". J’ai 2 ans de contrat, et puis vous connaissez le président (rires). Je n’ai pas eu de propositions spécifiques de ce pays, mais ça fait réfléchir », indique Chevalier. De quoi refroidir les ardeurs du PSG...