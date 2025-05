Transfert à l’OM : Un gros joueur sur le départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme un joueur majeur du projet McCourt ces dernières années à l'OM, Valentin Rongier arrive dans sa dernière année de contrat, synonyme de virage décisif pour la suite de sa carrière. Et la tendance semble plutôt à un départ pour le milieu de terrain de l'OM, malgré toute la considération que lui porte Roberto De Zerbi.

Recruté par l'OM à l'été 2019 en provenance du FC Nantes pour 13M€, Valentin Rongier (30 ans) a donc presque six ans d'ancienneté au sein du club phocéen, ce qui en fait le plus ancien du vestiaire. Pourtant, sur le plan sportif, les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour Rongier avec une lourde concurrence à affronter dans l'entrejeu (Rabiot, Højbjerg, Bennacer...), mais le numéro 21 de l'OM a malgré tout réussi à trouver grâce aux yeux de Roberto De Zerbi qui semble beaucoup l'estimer. Suffisant pour assurer son avenir au club ?

Rongier, un futur incertain à l'OM

Valentin Rongier n'aura plus qu'une seule année de contrat avec l'OM cet été, et une décision majeure devra donc être prise à son sujet : une prolongation ou bien un transfert, afin de récupérer un minimum de liquidités dans ce dossier. Selon les dernières tendances dégagées par RMC Sport, les discussions au sujet d'une prolongation n'ont jamais réussi à aboutir sur un accord avec Rongier ces derniers mois. Et même si Roberto De Zerbi estime son joueur, la tendance la plus probable semble être un départ de l'OM cet été.

Un nouveau challenge à l'étranger ?

En février dernier, dans les colonnes de La Provence, Valentin Rongier semblait d'ailleurs très ouvert à l'idée d'un départ de l'OM pour l'étranger cet été : « C’est une bonne question. On n’a pas encore discuté avec le club, on verra bien ce qui se passe. Je n’ai jamais joué à l’étranger. J’aimerais bien, en tant qu’homme, découvrir autre chose. Ce serait surtout humain. Une expérience à l’étranger apporte beaucoup : une nouvelle langue, une nouvelle culture. J’ai toujours été curieux de cela », a confié le milieu de terrain marseillais. Affaire à suivre...