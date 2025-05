OM - Départ de De Zerbi : L’indice qui confirme sa décision !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi, dont le contrat à l'OM court jusqu'en 2027, semble bien parti pour rester à Marseille, malgré l'intérêt de clubs prestigieux comme l'AC Milan. Selon La Provence, aucune discussion n'est en cours avec une autre formation, de quoi donner un indice concernant sa volonté de poursuivre l'aventure phocéenne après la qualification en Ligue des champions.

L’Olympique de Marseille a rempli son objectif. Grâce à sa victoire au Havre (3-1) le week-end dernier, le club phocéen a décroché son billet pour la prochaine Ligue des champions, mais avec quelle équipe ? Pablo Longoria et ses équipes ont déjà les yeux rivés sur le mercato, travaillant sur plusieurs dossiers dont celui d’Aymeric Laporte (Al-Nassr). Sur le banc, Roberto De Zerbi semble parti pour rester.

L’OM se voit avec De Zerbi

Si la saison n’a pas été de tout repos pour Roberto De Zerbi, dont le nom circule notamment en Italie pour prendre les rênes de l’AC Milan, La Provence explique dans ses colonnes du jour que le technicien de 45 ans devrait rester à son poste, lui dont le bail court jusqu’en juin 2027. Telle serait en tout cas la volonté des dirigeants.

Aucune discussion avec un autre club

De son côté, Roberto De Zerbi, qui se disait « très heureux d'être l'entraîneur de l'OM » le mois dernier, semble également se projeter à Marseille après la qualification en Ligue des champions. Un indice confirme d’ailleurs que l’Italien ne prépare pas son départ puisqu’il n’existerait à ce jour aucune discussion entre Roberto De Zerbi et un autre club en vue de la saison prochaine, et ce malgré le nombre de postes qui seront libres cet été. (AC Milan, mais aussi AS Roma, Juventus ou Bayer Leverkusen).