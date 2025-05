Kylian Mbappé, un «drame» est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé va vivre un changement d'entraîneur cet été au Real Madrid avec le départ de Carlo Ancelotti et la nomination de Xabi Alonso. Et selon Daniel Riolo, le technicien espagnol devra trouver les mots afin de résoudre le grand «drame» de Mbappé ces derniers mois au Real Madrid, à savoir l'absence de repli défensif.

Malgré des statistiques relativement bonnes sur le papier (38 buts, 4 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues), Kylian Mbappé n'a pas été convaincant aux yeux des observateurs pour sa première saison au Real Madrid. Loin de là. L'attaquant français se voit notamment reprocher son manque total d'implication dans le travail défensif, entraînant avec lui Vinicius Junior dans cette dynamique. Et Daniel Riolo s'est lâché à ce sujet mardi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, au moment d'évoquer la future nomination de Xabi Alonso à la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid.

« C’est ça le vrai drame avec Mbappé »

« Je trouve qu'Alonso a pris un énorme risque. C’est un challenge énorme pour lui, au bout d’un moment, tu ne peux pas refuser le Real. Je ne sais pas si Vinicius va rester, mais dans tous les cas, c’est lui qui va devoir reconstruire cette équipe là. Xabi Alonso est celui qui va devoir faire comprendre à certains joueurs, notamment à Mbappé, qu’il va falloir proposer beaucoup plus de courses dans son jeu, quelque chose que visiblement, il ne comprend pas, et défendre, ce qu’il ne sait pas faire. Parce que c’est ça le vrai drame avec Mbappé, il y a autant de ‘je ne veux pas défendre’ que de ‘je ne sais pas défendre’ », estime Riolo.

« Eh mec, pourquoi tu ne cours pas ? »

« Je suis persuadé que c’est un bon entraîneur, mais est ce qu’il va réussir à faire imposer sa personnalité au vestiaire du Real ? Est ce qu’il va faire que Mbappé court plus de 6km par match ? Et Vinicius aussi, parce que l’autre, il a vu Mbappé qui venait d’arriver, ne courait pas, il s’est lui aussi arrêter de courir, en fait t’es con alors ? Je vais devenir aussi flemmard que le mec à côté ? Non ! Il faut aller avec les gars du vestiaire voir le nouveau (Mbappé), et lui dire ‘eh mec, pourquoi tu ne cours pas ?’ », insiste Daniel Riolo sur l'épineux cas Mbappé au Real Madrid.