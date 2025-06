Transfert de Marquinhos : Le PSG vend la mèche ?

Ce samedi, Marquinhos est entré dans l’histoire du football français. Le Brésilien est devenu le premier capitaine du PSG à soulever la Ligue des champions. Mais malgré cela, les rumeurs continuent de fuser sur son avenir. Le club de la capitale semblerait toutefois être en train de vendre la mèche au sujet du futur de son défenseur central.

«Je n’imagine pas le PSG le pousser dehors»

« Les rumeurs concernant l'avenir de Marquinhos ne datent pas d’hier. Luis Campos avait des doutes sur lui. En a-t-il encore ? C’est toute la question. Car le Brésilien est définitivement une légende du club, et on ne touche pas aux légendes. Marquinhos se sent parisien, je ne l’imagine pas avoir envie de changer de club. Et je n’imagine pas le PSG le pousser dehors, vu ce qu’il représente et vu son lien particulier avec Nasser Al-Khelaïfi » a d’abord expliqué Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.