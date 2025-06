Transfert au PSG : La grande annonce sur Marquinhos !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et Marquinhos l’ont fait. Après plus d’une décennie, la quête de la Ligue des champions s’est achevée à l’Allianz Arena de Munich samedi soir avec la manière : un 5-0 infligé au triple champion d’Europe qu’est l’Inter. Le capitaine du PSG semble avoir fait le tour de la question et ses propos laissent entendre la fin d’une histoire avec Paris. Son entourage laisse planer le doute.

« C’est une délivrance. Mon sentiment trahit celui de tous les Parisiens. Cela a été une fierté et une émotion. Je me rappelle encore le sentiment de 2020 et je ne voulais pas le ressentir à nouveau. C’est pour ça que j’ai tout donné ». Après la finale de Ligue des champions remportée par le PSG samedi dernier à Munich contre l’Inter (5-0), Marquinhos estimait avoir tout donné pour ce sacre. Clap de fin au Paris Saint-Germain pour le capitaine de l’équipe de Luis Enrique sous contrat jusqu’en 2028 ?

Le clan Marquinhos refuse de statuer sur son avenir D’après les informations de L’Équipe, le patron du vestiaire du PSG n’aurait pour le moment pas tranché concernant la suite des opérations. Et après ces déclarations qui pourraient sonner comme la fin d’une ère et de 12 années passées dans la capitale, l’entourage de Marquinhos resterait évasif à ce sujet comme le rapporte le quotidien sportif ce lundi.