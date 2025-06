OM : Grosse surprise sur le mercato ?

Arrivé en prêt cet hiver, Ismaël Bennacer peine à convaincre pleinement à l’OM, notamment à cause de blessures récurrentes. Face à une option d’achat à 12 M€ jugée trop élevée, les dirigeants marseillais envisagent de ne pas la lever. Un nouveau prêt pourrait toutefois être négocié, sans que le club ne se fixe pour autant sur ce dossier.

Ismaël Bennacer est arrivé lors du dernier mercato d’hiver à l’OM et a été accueilli de la meilleure des manières par les supporters. S’il a bien commencé son aventure olympienne avec une bonne prestation face à Angers , l’international algérien n’a pas réussi à montrer pleinement de quoi il était capable, souvent gêné par des pépins physiques.

Les dirigeants de l’OM seraient donc en pleine réflexion concernant le dossier Ismaël Bennacer . Le milieu de terrain marseillais pourrait bel et bien revenir à l’AC Milan puisque, comme l’annonce Foot Mercato, il n’y aura aucune chance que l’OM lève son option d’achat de 12 M€.

Un nouveau prêt dans les tuyaux ?

Cependant, l’OM n’a pas encore pris de décision et pourrait bien tenter un coup pour conserver Ismaël Bennacer. Medhi Benatia et Pablo Longoria considèrent garder le coéquipier en sélection d’Amine Gouiri et pourraient essayer de négocier un nouveau prêt avec de nouvelles conditions. Le milieu de terrain de l’OM n’est pour autant pas la seule option disponible pour les dirigeants phocéens, qui ne devraient pas forcer sur ce dossier.