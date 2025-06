OM : Rabiot affole le mercato !

Élu Olympien de la saison, Adrien Rabiot a marqué les esprits à l’OM. Transformé par De Zerbi et porté par le Vélodrome, le milieu français attire désormais les convoitises européennes. Si l’OM veut le garder, la balle est dans le camp du joueur, qui laisse planer le doute sur son avenir.

Des performances qui donnent forcément envie à Medhi Benatia et Pablo Longoria de continuer l’aventure avec Adrien Rabiot le plus longtemps possible, cependant, comme rapporté par La Provence, cette décision reviendra au milieu de terrain de l’OM qui ne veut pas se projeter, comme il l’expliquait au quotidien marseillais :

La Ligue des champions pour convaincre Rabiot ?

Adrien Rabiot s’épanouit à l’OM et sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’international français a expliqué à de nombreuses reprises être tombé amoureux du club et de la ville. Avec la qualification en Ligue des champions, primordiale au milieu de terrain tricolore, l’OM a de vrais arguments pour conserver Adrien Rabiot qui aura la décision finale sur le dossier. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, le Duc est une arme offensive non négligeable pour le coach italien de l’OM.