PSG : Le coup historique ?

Un récital. Le PSG a magnifiquement remporté la première Ligue des champions de son histoire ce samedi face à l'Inter. Une victoire qui souffre d'aucune contestation et qui place le club parisien sur le toit de l'Europe. En France, certains parlent de cette équipe comme la plus grande équipe de l'histoire. Des affirmations qui pourraient être contestées à Marseille et Saint-Etienne.

Un triplé historique. Après la Ligue 1 et la Coupe de France, le PSG a remporté la Ligue des champions, la première de son histoire. Une victoire qui porte le sceau de Luis Enrique. Le technicien espagnol est passé outre les critiques pour bâtir une équipe pour qui le collectif passe avant tout. Une recette qui a fait le succès de PSG cette saison. L’équipe française a l’occasion de remporter un quatrième trophée avec la Coupe du monde des clubs le mois prochain.

Le PSG n'a pas d'équivalent Mais pour Daniel Riolo, même sans ce trophée, le PSG est la plus grande équipe tricolore de l’histoire. « J’ai écrit trois livres d’histoire sur ce club où, la plupart du temps, c’était pour chialer, dire qu’on s’était fait fourrer là. Enfin, le PSG est le plus grand club de l’histoire du foot français. C’est fait, entendu et signé » a déclaré le journaliste samedi soir. Jérôme Rothen tient la même position. « Moi je vais vous dire : À jamais les premiers à avoir gagné deux coupes d’Europe. Et oui on les éteint maintenant, c’est fini » a-t-il lâché, trollant par la même occasion l’ennemi marseillais.