Dembélé - Ballon d’Or : Lamine Yamal lâche une bombe !

Vainqueur de la Ligue des Champions et élu meilleur joueur de la compétition, Ousmane Dembélé file tout droit vers le titre de Ballon d’Or. Mais alors que le nom de Lamine Yamal revient avec insistance et que la France et l’Espagne s’affrontent dans quelques jours, le prodige du FC Barcelone a lâché une grosse annonce ce lundi.

Ce dimanche soir, le Parc des Princes s’est embrasé. Une grande célébration avait lieu au sein du stade parisien afin de célébrer la victoire du PSG en Ligue des Champions. Invité pour la cérémonie, DJ Snake a invité les supporters a scandé « Ousmane Ballon d’Or ». Double passeur décisif lors de la finale face à l’Inter, Ousmane Dembélé a également été élu meilleur joueur de la compétition.

Dembélé Ballon d’Or 2025 ? Une nouvelle distinction individuelle vient s’ajouter au numéro 10 du PSG, déjà élu meilleur joueur de Ligue 1 quelques semaines plus tôt. Ainsi, Ousmane Dembélé est logiquement considéré comme le grand favori pour le prochain Ballon d’Or, dont la cérémonie aura lieu le 22 septembre prochain. Cependant, certains estiment que Lamine Yamal a également son mot à dire. Phénomène du football mondial à seulement 17 ans, l’ailier du FC Barcelone va d’ailleurs croiser Ousmane Dembélé d’ici quelques heures. En effet, ce jeudi, l’équipe de France affronte l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations.