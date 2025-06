Mbappé : Le PSG lâche une énorme annonce en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant deux ans, le PSG a disposé d’un énorme trio de stars avec Kylian Mbappé, Neymar, et Lionel Messi. Si le génie des trois vedettes a parfois frappé, cette période reste une grosse déception en termes de résultats. Après la victoire parisienne en Ligue des Champions, le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé de s’exprimer sur ses anciens phénomènes.

Le PSG est entré dans la légende. Samedi soir, le club de la capitale a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Doté d’un nouveau projet depuis deux ans déjà, Paris a dit adieu à ses anciennes stars, et notamment à son trio étoilé composé de Kylian Mbappé , Lionel Messi , et Neymar . Si les passages de ces trois vedettes restent encore en travers de la gorge de certains supporters, Nasser Al-Khelaïfi lui, a décidé de leur rendre hommage ce lundi.

« Avant toute chose, j’aimerais remercier tous les anciens joueurs. Le premier joueur qu’on a signé, Javier Pastore, car il croyait à notre projet. Notre ancien capitaine Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Motta, tous ceux-là. Angel Di Maria bien évidemment aussi. Mais j’aimerais aussi dire que tout ce que Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé ont également fait pour ce club ne sera jamais oublié et fait partie des étapes de notre succès », a ainsi confié le président du PSG en direct de Talksport.

« Ça a été important pour le présent »

« Car avoir créé cette histoire a fait partie de notre succès. Oui nous avons changé notre stratégie. Je ne suis pas certain que nous avons tout bien fait dans le passé. Mais ce qui est certain, c’est que ça a été important pour le présent. Aujourd’hui, nous avons des stars. Le meilleur joueur de l’UEFA, c’est Dembélé. Le meilleur jeune de l’UEFA, c’est Désiré Doué. Sept de nos joueurs sont dans l’équipe-type de l’UEFA, cela veut dire que nous avons des stars, mais des stars qui sont dévouées à l’équipe, au collectif, et pas une équipe qui joue pour ses stars, et la différence elle est là », conclut le boss du PSG.