L’OM dragué sur les réseaux sociaux, un transfert à 20M€ déjà bouclé ?

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM est cité comme étant intéressé par le joueur du PSV Eindhoven Noa Lang. Ce dernier pourrait quitter son club contre un chèque de 20M€ et il a d’ailleurs fait parler de lui. L’attaquant a été filmé par un supporter marseillais en disant Allez l’OM et en faisant le célèbre signe JUL. Il n’en fallait pas plus pour exciter les supporters marseillais, mais l’international néerlandais est-il l’homme idéal pour faire oublier Luis Henrique ?

Cette saison, l’OM n’a pas gagné de titre mais le droit de participer à la Ligue des champions l’année prochaine. Une vraie bonne nouvelle pour le club phocéen, car cela représente un apport financier non négligeable et de plus les Marseillais ne disputaient pas de coupe d’Europe cette saison. Toutefois, pour ne pas se ridiculiser comme cela a souvent été le cas, les Olympiens vont devoir se renforcer lors du mercato estival et cela a déjà commencé.

L’OM s’active sur le mercato Officiellement, l’OM a déjà enregistre une arrivée en la personne d’Angel Gomes. L’Anglais était libre de tout contrat après son aventure à Lille et il s’est engagé pour les trois prochaines saisons. Il devrait à l’avenir probablement être imité par son compatriote CJ Egan-Riley qui est annoncé tout proche de Marseille après avoir décidé de ne pas prolonger l’aventure du côté de Burnley. Mais c’est en attaque que l’OM va devoir mettre le paquet, notamment depuis le départ de Luis Henrique du côté de l’Inter Milan. Plusieurs dossiers ont sont en train d’être creusés par Pablo Longoria et Medhi Benatia.