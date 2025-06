De Zerbi - OM : L’énorme aveu sur son avenir !

Bien avant la fin de la saison, Roberto De Zerbi a été annoncé proche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que des nombreux cadors lui ont fait les yeux doux et c’est notamment le cas en Serie A avec l’AS Roma, la Juventus, l’Inter ou encore l’AC Milan. Mais sauf énorme catastrophe, l’Italien devrait toujours être là la saison prochaine.

Ce n’est pas du luxe, pour une fois l’OM peut tranquillement programmer la saison prochaine sans être pressé par le temps. Car les Marseillais ont déjà un projet bien lancé et surtout, un entrainer qui devrait rester au moins une année de plus, voire deux ou plus. Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi semble en effet totalement impliqué dans son travail au club, qui semble le passionner.