Clash à l'OM : Il balance tout en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La réponse musclée de Waldemar Kita à l’OM dans le dossier Matthis Abline n’a pas laissé Daniel Riolo indifférent. Présent sur le plateau de l’After Foot ce jeudi soir, le journaliste estime que la sortie du président nantais est la conséquence d’un conflit ancien, remontant au départ de Valentin Rongier à Marseille en 2019.

« Franchement cette sortie elle est limite parce que pourquoi il parle comme ça ? C’est parce que c’est l’OM ? La sortie de Kita n’a vraiment pas de sens. Si je suis Longoria ou Benatia je lui dis qu’est ce que t’as, qu’est ce qu’on t’as fait ? Pourquoi il pointe comme ça un club ? Le Paris FC aimerait également bien le recruter. Donc ça veut dire quoi pour l’OM ça serait 50M€ et ça serait moins cher pour un autre club ? C’est une sortie ridicule » a confié le journaliste, qui pense savoir d’où provient cette amertume.

Un clash révélé avec l'OM ?

Selon Riolo, l’OM et le FC Nantes sont en brouille depuis plusieurs années. « Il y a un passif avec l’OM. Il l’a mauvaise, ça remonte à l’époque Rongier et Kita est brouillé avec Marseille. C’est peut être une explication à sa sortie et ce prix balancé comme ça en gros si vous le voulez il va falloir vous saigner sinon il partira ailleurs » a-t-il déclaré sur le plateau de l’After Foot ce jeudi soir.