Transfert à la Rabiot : Après le PSG, il veut signer à l’OM !

L’été dernier, Adrien Rabot a surpris tout le monde en décidant de signer à l’Olympique de Marseille au terme de son contrat avec la Juventus. Mais c’est un pari largement gagné puisqu’il est rapidement devenu un pilier du projet marseillais, ce qui pourrait bien inspirer certains joueurs et surtout des anciens du Paris Saint-Germain.

C’est une arrivée qui a fait couler beaucoup d’encre. Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe après son aventure à la Juventus , Adrien Rabiot a pris la décision de poursuivre sa carrière à l’ OM , sous les ordres de Roberto De Zerbi . Un choix surprenant pour beaucoup, mais qui a surtout fait parler à cause du passé parisien du milieu de terrain.

La nouvelle vie de Rabiot

Et ça a été l’un des gros feuilletons de la saison, avec d’ailleurs le retour de Rabiot au Parc des Princes qui a soulevé une énorme polémique. Ce dernier a en effet été pris pour cible par les supporters du PSG, qui ne lui ont pas épargné son choix de rejoindre l’OM. « Insulter une mère et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi » avait à l’époque dénoncé l’international français, via ses réseaux sociaux.