Mercato : L'OM va refaire le coup avec ses indésirables ?

Tandis que les recrues arrivent à Marseille, l’OM prépare aussi un grand ménage dans son effectif. Certains joueurs sont poussés vers la sortie et pourraient rejoindre le loft comme Mbemba ou Meïté. En parallèle, le club continue de recruter malin, comme avec les arrivées libres de CJ Egan-Riley et Angel Gomes.

L’OM s’active sur le mercato et compte déjà plusieurs recrues. Parmi elles, le défenseur anglais CJ Egan-Riley et l’ancien milieu du LOSC, Angel Gomes. Des gros coups réalisés par la direction marseillaise, puisque ces arrivées sont libres. De quoi concentrer l’investissement sur d’autres secteurs du jeu olympien ou se renforcer encore plus en défense, secteur faible de l'OM la saison dernière.