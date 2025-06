Paul Pogba : C'est confirmé pour sa signature ?

En quête de renforts pour la Ligue des champions, l’AS Monaco est proche d’un joli coup sur le marché des transferts. Paul Pogba, longtemps espéré par l’OM, devrait finalement poser ses valises sur le Rocher. Une arrivée pour le club de la Principauté qui pourrait être suivie d’un autre gros nom : Ansu Fati.

Comme l’indique le journaliste italien Fabrizio Romano , les discussions entre les deux parties ont très bien avancé et il ne manquerait plus que Paul Pogba donne son feu vert définitif. L’ancien milieu de la Juventus signerait un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’AS Monaco .

Monaco actif sur un autre dossier

Les Monégasques se montrent très actifs et ambitieux sur ce mercato, puisqu’ils ne comptent pas s’arrêter là. En plus de Paul Pogba, les Rouge et Blanc chercheraient à faire signer Ansu Fati, toujours selon les informations de Fabrizio Romano. Avec ce recrutement, l’AS Monaco espère briller lors de la prochaine Ligue des champions, obtenue grâce à sa troisième place en Ligue 1.