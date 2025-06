PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 20M€ !

Ce mercato estival va permettre au Paris Saint-Germain de dégraisser son effectif, en trouvant des nouveaux clubs pour la longue liste d’indésirables. C’est notamment le cas avec Milan Skriniar, qui a été prêté à Fenerbahçe au début de la saison, et qui semble pouvoir se relancer dans un grand club européen qui joue la Ligue des Champions. En effet, le Napoli d'Antonio Conte serait prêt à lui donner sa chance.

Il devait devenir le nouveau patron de la défense avec Marquinhos , mais Milan Skriniar n’a finalement jamais convaincu à Paris. Il faut dire que l’international slovaque n’est pas vraiment le profil qui plait à Luis Enrique et il a fallu trouver une solution pour le PSG , avec un prêt d’une saison en Turquie, à Fenerbahçe .

Quel avenir pour Skriniar ?

Les Trucs aimeraient le garder et négocieraient avec le PSG depuis plusieurs semaines déjà. Mais des nombreux clubs s’intéresseraient à Skriniar et c’est notamment le cas en Serie A, championnat qu’il connait très bien. Récemment, en Italie on a en effet annoncé que l’AC Milan se serait renseigné, avec le nouveau coach Massimiliano Allegri qui apprécierait beaucoup son profil.