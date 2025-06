Mercato - OM : Pogba a choisi son prochain club !

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Paul Pogba a vu sa carrière prendre un gros coup avec la suspension pour dopage. Annoncé à quatre ans, elle a finalement été réduite à 18 mois et le Champion du monde 2018 va désormais devoir trouver un nouveau club pour se relancer.

Enfin en France ?

Paul Pogba peut désormais retrouver un club et les candidats ne manquent pas, avec notamment l’OM qui a déjà pensé à lui lors du mercato hivernal. Il faut dire que comme Adrien Rabiot, le Champion du monde 2018 serait un renfort de tout premier choix, même si les chances marseillaises s’amenuisent depuis quelques heures. Car en France comme à l’étranger on parle de contact entre lui et un autre club français, ce qui va sans aucun doute faire enrager les Marseillais.