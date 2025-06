Pogba à l’OM, l’annonce inquiétante !

Après sa longue suspension, Paul Pogba est désormais autorisé à rejouer au football. Mais l'international français doit retrouver un club pour évoluer à nouveau au plus haut niveau. Malgré son absence, La Pioche a encore la cote et le nom de Pogba a notamment été associé à l'OM. Serait-ce pour autant une si bonne idée de recruter le milieu de terrain ?

Cet été, il faut s'attendre à de nombreuses arrivées à l'OM. Au milieu de terrain, cela devrait bien évidemment bouger. Et si c'était le moment pour le club phocéen de tendre la main à Paul Pogba ? Cela fait maintenant plusieurs mois que celui qui était suspendu jusqu'à il y a peu est à la recherche d'un nouveau club pour faire rebondir sa carrière. L'ancien de la Juventus a ainsi été annoncé aux quatre coins du monde et donc à l'OM. Mais voilà que recruter Pogba représente un risque financier et sportif. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont-ils prêts alors à tenter le pari ?