Transfert : C'est imminent pour Pogba, l'OM est fixé !

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria nous a habitué aux coups d’éclat, avec notamment la signature d’Adrien Rabiot l’été dernier. Mais un autre international français pourrait bien débarquer dans les prochaines semaines, puisque Paul Pogba n’a toujours pas trouvé de club et il pourrait bien relancer sa carrière dans le sud de la France.

Après plus de deux ans d’inactivé, Paul Pogba va enfin pouvoir reprendre sa carrière de footballeur. Sa suspension pour dopage s’est terminée en mars dernier et le milieu de terrain a bien l’intention de revenir cet été, afin d’espérer pouvoir convaincre Didier Deschamps, en vue de la Coupe du monde 2026. Et l’OM a bien l’intention de tenter le coup...